Donna data in pasto ai maiali | boom di like al post di Salvini | «Contrario alla pena di morte | ma…»

«Io sono contro la pena di morte, ma devo dire che di fronte a certa infame violenza qualche dubbio mi viene». In nottata, il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica questo post, con tanto di foto della imprenditrice 44enne. «Scomparve dopo essersi ribellata alla 'ndrangheta, ora un collaboratore di giustizia racconta: "Maria Chindamo è stata macinata col trattore o data in pasto ai maiali"». L'imprenditrice è scomparsa il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi, nel Vibonese. La Donna è stata "punita" dopo essersi rifiutata di cedere un terreno a un boss locale, indagato per il suo l'omicidio. Pioggia di commenti al post di Salvini Una riflessione che apre la discussione.

