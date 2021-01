CorSport | Udinese-Napoli | spazio a Rrahmani e Hysaj Lozano torna a destra

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Contro l’Gattuso cambierà qualcosa nel. Il Corriere dello Sport scrive che una chance la avrà, che prenderà il posto di Maksimovic. “Con Koulibaly infortunato, dentro Rrahamani e turno di riposo per Maksimovic;è candidato a giocare a sinistra al posto di Mario Rui; fuori Politano, Petagna al centro dell’attacco edi nuovo a. Chance anche per Meret nella sua Udine”. In dubbio, invece, il recupero di Demme ed escluso quello di Mertens. “Il recupero di Demme è in dubbio (postumi del colpo al gluteo destro rimediato con il Toro). Il ritorno di Mertens, invece, è rimandato: ha bisogno di recuperare ritmo e condizione”. L'articolo ilsta.