Calabria, riaprono elementari e medie: bocciata ordinanza. Tar, “La scuola non è a rischio contagio” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Tar Calabria accoglie il ricorso di alcuni genitori contro l'ordinanza del presidente facente funzioni Spirlì, che ha sospeso le attività didattiche in presenza per gli studenti della primaria, secondaria di primo grado fino al 15 gennaio, e fino al 31 per le superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Taraccoglie il ricorso di alcuni genitori contro l'del presidente facente funzioni Spirlì, che ha sospeso le attività didattiche in presenza per gli studenti della primaria, secondaria di primo grado fino al 15 gennaio, e fino al 31 per le superiori. L'articolo .

