Barbara D'Urso runner, il video della corsa su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: «Che succede?». Agli sgoccioli anche le vacanze di Barbara D'Urso, che domenica 10 gennaio torna in diretta con Live Non è la D'Urso. La conduttrice Mediaset ha trascorso il periodo natalizio in una località di mare, dove ha alternato passeggiate sulla spiaggia ad allenamenti di box e running. Nell'ultimo video condiviso su Instagram, Barbara D'Urso si cimenta in uno scatto da vera runner. La conduttrice corre in una location agreste, ripresa dall'alto da un drone. Il filmato fa il giro del web, ma i fan notano un particolare. «Corre un po' lenta…», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Sembra un po' affaticata». Tanti anche i messaggi di affetto: «Sei bellissima, ti aspettiamo in tv». E il video fa boom di like.

