Assalto al Congresso, morto uno degli agenti feriti in Campidoglio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un agente della polizia del Congresso morto in seguito alle ferite riportate durante l'Assalto dei fan di Donald Trump a Capitol Hill . Lo ha reso noto la polizia. NEGLI USA Assalto al Congresso, non ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un agente della polizia delin seguito alle ferite riportate durante l'dei fan di Donald Trump a Capitol Hill . Lo ha reso noto la polizia. NEGLI USAal, non ...

VittorioSgarbi : #america #censura #propaganda Ben 4 morti tra i sostenitori di Trump. Se questo è il bilancio dell’assalto al cong… - corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - Agenzia_Ansa : È morta la donna centrata al petto da colpi di arma da fuoco a Capitol Hill durante l'assalto al Congresso Usa da p… - Italia_Notizie : Assalto al Congresso: perché non è colpa della rete ma di Trump - sacinaro : RT @RaiNews: 'The Tyranny of Big Tech', che sarebbe dovuto uscire a giugno, era dedicato al potere di Google, Facebook e di altri giganti d… -