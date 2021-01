Amici 2021, Lorella Cuccarini positiva al Covid: come sta? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ritorno al lavoro non facile per Lorella Cuccarini che quest’anno per la prima volta è tra i coach di ballo di Amici, voluta da Maria De Filippi per i suoi modi rigidi ma anche sensibili che attua nei confronti della danza, sua passione da sempre. Lorella non ha potuto essere presente alla prima registrazione del talent in quanto risultata positiva al Covid. Lorella Cuccarini, assente giustificata dalla registrazione di Amici ha presenziato al programma con un collegamento da casa sua il che fa supporre che la showgirl sta bene e non ha nessun particolare sintomo che possa preoccupare. Solo qualche giorno fa sul suo account Instagram Lorella aveva parlato di un Capodanno ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ritorno al lavoro non facile perche quest’anno per la prima volta è tra i coach di ballo di, voluta da Maria De Filippi per i suoi modi rigidi ma anche sensibili che attua nei confronti della danza, sua passione da sempre.non ha potuto essere presente alla prima registrazione del talent in quanto risultataal, assente giustificata dalla registrazione diha presenziato al programma con un collegamento da casa sua il che fa supporre che la showgirlbene e non ha nessun particolare sintomo che possa preoccupare. Solo qualche giorno fa sul suo account Ingramaveva parlato di un Capodanno ...

