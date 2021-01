Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 09.35 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, SULLA LINEA FL3VITERBO TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA VICO MARTINO E CAPRANICA CON MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI PERMANGONO CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER IMMISSIONE SULLA A24 E SUL TRATTO URBANO DI QUESTA, SI ALLUNGANO LE CODE PER LA TANGENZIALE EST ORA DA FIORENTINI CODE SULLA FLAMINIIA TRA RACCORDO ANULARE E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTANTO IL TRAFFICO SULLA LINEA NAPOLIVIA FORMIA. SONO IN CORSO ACCERTAMENTI DELL’AUTORITà GIUDIZIARIA ...