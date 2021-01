Vaccini, il via libera dell'Aifa a Moderna: indicato per over 18 e richiamo a 28 giorni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo quello di Pfizer arriverà tra dieci giorni anche questo siero: flacone già pronto all'uso e si mantiene stabile tra i 2 e gli 8 gradi Leggi su repubblica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo quello di Pfizer arriverà tra diecianche questo siero: flacone già pronto all'uso e si mantiene stabile tra i 2 e gli 8 gradi

repubblica : Vaccini, via libera dell'Ema a quello di Moderna - CarloCalenda : Parliamo delle scuole aperte/chiuse senza parlare di come aprirle, e quindi finiamo per chiuderle. Parliamo di obbl… - regionetoscana : Vaccini anti #Covid, già somministrate 13.615 dosi. A metà febbraio al via la fase successiva: prima gli anziani ov… - StraNotizie : Vaccini, il via libera dell'Aifa a Moderna: indicato per over 18 e richiamo a 28 giorni - cronaca_news : Vaccini, il via libera dell'Aifa a Moderna: indicato per over 18 e richiamo a 28 giorni -