Vaccini | Arcuri | “Chi fa paragoni con i tempi del colera è ingeneroso se non peggio”

"Se lei mi procura 900mila dosi di vaccino fra meno di una settimana ci sono 900mila italiani vaccinati ma non ci sono. Chi fa confronti con i tempi del colera è ingeneroso se non peggio". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri, facendo il punto in conferenza stampa sulla campagna vaccinale in corso

