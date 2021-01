Usa | Colacino Unicusano | “Per i ‘Proud Boys’ solo prova generale”

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “Quello che e’ avvenuto ieri a Washington ha tutta l’aria di essere stata una prova generale, non tanto per sondare l’adesione dei sostenitori ma una collaborazione ‘attiva’ da parte delle istituzioni. Che fortunatamente non c’e’ stata, anzi: la proposta di impeachment contro Trump dimostra il contrario. Ora pero’ al presidente Joe Biden spetta il difficile compito di riportare il Paese sulla strada del dialogo, ma anche i repubblicani dovranno fare la loro parte, prendendo le distanze dalle idee di Trump”. Cosi’ all’agenzia Dire Nicola Colacino, docente di Relazioni internazionali dell’Universita’ Nicolo’ Cusano. Secondo il professore, l’irruzione dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill per impedire al Congresso di certificare la vittoria di Biden “forse non era del tutto prevedibile, ma di certo Trump ha iniziato a lavorarci su da tempo“. Colacino ricorda: “Le notizie false e mai provate sui brogli elettorali diffuse in questi mesi in modo spregiudicato sui social network facevano prevedere la mobilitazione dell’ultradestra, come i ‘Proud Boys'”.