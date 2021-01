Stefano De Martino: “Sono felicemente scapolo!” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pronto a tornare in tv con Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha confidato al magazine Chi alcune verità della sua vita privata. Il ballerino ha rivelato di essere felicemente scapolo, di vivere un momento della sua vita in cui è sereno e d’aver ritrovato un equilibrio quotidiano che non aveva da tempo. Di origini semplici, Stefano non si è montato la testa, è rimasto quel ragazzo che prima di diventare noto vendeva la frutta. Attualmente vive a Milano insieme al suo cane Choco e si sta godendo questo momento da scapolo, non a caso si dichiara single. Stefano ha anche parlato del matrimonio non andato a buon fine con Belén Rodrìguez, oggi felicemente innamorata di Antonino Spinalbese, l’hair stylist che ha ridonato alla showgirl la voglia d’amare. ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pronto a tornare in tv con Stasera tutto è possibile,Deha confidato al magazine Chi alcune verità della sua vita privata. Il ballerino ha rivelato di esserescapolo, di vivere un momento della sua vita in cui è sereno e d’aver ritrovato un equilibrio quotidiano che non aveva da tempo. Di origini semplici,non si è montato la testa, è rimasto quel ragazzo che prima di diventare noto vendeva la frutta. Attualmente vive a Milano insieme al suo cane Choco e si sta godendo questo momento da scapolo, non a caso si dichiara single.ha anche parlato del matrimonio non andato a buon fine con Belén Rodrìguez, oggiinnamorata di Antonino Spinalbese, l’hair stylist che ha ridonato alla showgirl la voglia d’amare. ...

