Roma, Spinazzola si allena in gruppo: torna in campo contro l'Inter? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Paulo Fonseca potrebbe esultare per un ritorno molto importante nella sua formazione titolare: è tornato ad allenarsi in gruppo Spinazzola La Roma ha incantato anche ieri: vittoria agevole sul campo del Crotone anche con qualche "riserva" in campo e exploit di Borja Mayoral con una doppietta. Inter avvisata ma ci potrebbe essere un innesto in più nella prossima gara: come si evince dal sito della Roma, è tornato ad allenarsi in gruppo anche Leonardo Spinazzola che ha fatto davvero bene in questa prima parte di stagione.

