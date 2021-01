Roma, recupero importante per Fonseca in vista della sfida all’Inter (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Roma sorride: Leonardo Spinazzola è rientrato in gruppo, nel mirino c’è il big match contro di domenica contro l’Inter Leonardo Spinazzola si è fatto trovare pronto alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria della Roma contro il Crotone: il terzino sinistro dovrebbe dare il suo contributo nel lunch match di domenica contro l’Inter. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lasorride: Leonardo Spinazzola è rientrato in gruppo, nel mirino c’è il big match contro di domenica contro l’Inter Leonardo Spinazzola si è fatto trovare pronto alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoriacontro il Crotone: il terzino sinistro dovrebbe dare il suo contributo nel lunch match di domenica contro l’Inter. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

JacSal93 : @TizianoRoma1927 2 pareggi sì ma la partita veramente fondamentale è il ritorno con l'Atalanta. Nelle prossime due… - ilariadipiazza : @mastiqaatsi Guarda che non fa il metalmeccanico eh, fa il calciatore ben pagato ed è venuto a Roma non in Libia. L… - Notiziedi_it : Roma, cemento o verde: San Lorenzo si divide sul recupero del borgo di via dei Lucani - Mario_Luthor : @nox_2793 Sapevo che avrebbero vinto, l'ho twittato durante il 1°tempo e fidati che vinceranno pure il recupero col… - MatteoDeluca10 : Roma e Juve fanno un grande salto avanti, aspettando il recupero di Juventus-Napoli c'è una grande mischia lì davan… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma recupero Roma, Spinazzola prova il recupero per l Inter. Pedro ancora ai box Il Messaggero Rapine, Palermo maglia nera in Italia dopo Milano e Roma, 10^Catania

Rapine in calo ma la Sicilia è maglia nera con Palermo, Siracusa e Catania. Lo dice uno studio della FABI di Palermo sulla scorta del Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2020 dell’Os ...

Piccolo miracolo nella sedicesima strada del campionato

La Juve interrompe la striscia positiva del Milan mentre la Roma continua imperterrita la sua corsa verso la vetta. Torna a splendere la dea e pure il Sassuolo vittoriosi rispettivamente contro il Par ...

Rapine in calo ma la Sicilia è maglia nera con Palermo, Siracusa e Catania. Lo dice uno studio della FABI di Palermo sulla scorta del Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2020 dell’Os ...La Juve interrompe la striscia positiva del Milan mentre la Roma continua imperterrita la sua corsa verso la vetta. Torna a splendere la dea e pure il Sassuolo vittoriosi rispettivamente contro il Par ...