Pieces of a Woman, su Netflix in streaming da oggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Netflix ha rilasciato oggi 7 gennaio 2021 in streaming sulla piattaforma Pieces of a Woman, l'intrigante film con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf... Pieces of a Woman arriva oggi in streaming su Netflix: il film con Vanessa Kirby, previsto inizialmente anche nelle sale cinematografiche, è pronto per tutti gli abbonati che vorranno tuffarsi in una pellicola che avrà molto da dire durante la stagione dei premi 2021. Netflix ha acchiappato la pellicola alla conclusione della Mostra del Cinema di Venezia, dove Vanessa Kirby è stata premiata come migliore attrice per la sua interpretazione. Pieces of a Woman è il debutto in lingua inglese del regista ungherese Kornél Mundruczó.

