Papa Francesco e i papi più sportivi della storia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Papa Francesco ama lo sport. E solo qualche giorno fa ha rivelato che da giovane, complice poca dimestichezza col pallone tra i piedi, giocava in porta. In realtà ce lo mettevano gli altri, sperando forse che tra i pali il futuro pontefice facesse qualche miracolo. «In fondo mi piaceva fare il portiere», ha confidato Bergoglio, «è un ruolo del calcio molto diverso dagli altri. Serve essere sempre attentissimi, i pericoli possono arrivare da ogni parte». Tutti gli sport di Carol Wojtyla Curioso il fatto che anche un altro Papa, Giovanni Paolo II, uno tra i più amati di sempre, da ragazzo adorasse indossare i guantoni per erigersi ad ultimo baluardo difensivo della propria squadra. E Carol Wojtyla era anche molto bravo. Così tanto da arrivare a giocare titolare nella compagine della sua città, l'MSK ...

