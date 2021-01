Nella fuga a tutta velocità dai carabinieri si disfa di 35 dosi di cocaina | arrestato

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)serata di mercoledì 6 gennaio, durante il servizio di perlustrazione del territorio, idella sezione Radiomobile di Treviglio hannoM.E.F., 32enne cittadino marocchino in Italia senza fissa dimora poiché, a seguito di un lungo inseguimento, è stato trovato in possesso di 35ditermosaldate e pronte allo spaccio. L’intervento è il risultato di un’attenta e costante attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, che poco dopo le 20 si è concentrata nell’area della frazione Guzzanica. In particolare, in via Negri gli uomini dell’Arma hanno notato sopraggiungere un’Alfa Romeo Giulietta con due persone a bordo che, alla vista dell’auto dei, ha repentinamente cambiato il suo senso di marcia cercando di eludere un eventuale ...