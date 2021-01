“Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali”. L’atroce rivelazione del pentito di ‘ndrangheta (Di giovedì 7 gennaio 2021) uccisa e “fatta macinare con un trattore o data in pasto ai maiali”. Sarebbe questa la tragica fine di Maria Chindamo, l’imprenditrice 44enne scomparsa il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi, nel Vibonese. E’ l’ultima rivelazione, come riferisce ‘Il Vibonese’, fatta agli inquirenti dal collaboratore di giustizia Antonio Cossidente, ex componente del clan dei Basilischi, in Basilicata. La verità quattro anni dopo su Maria Chindamo L’imprenditrice, in particolare, come riferito dal pentito, sarebbe stata uccisa dopo essersi rifiutata di cedere un terreno a Salvatore Ascone, indagato per l’omicidio dell’imprenditrice. Il dolore di Rosanna Scopelliti, figlia del giudice ucciso dalla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021)e “fatta macinare con un trattore oinai”. Sarebbe questa la tragica fine di, l’imprenditrice 44enne scomparsa il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi, nel Vibonese. E’ l’ultima, come riferisce ‘Il Vibonese’, fatta agli inquirenti dal collaboratore di giustizia Antonio Cossidente, ex componente del clan dei Basilischi, in Basilicata. La verità quattro anni dopo suL’imprenditrice, in particolare, come riferito dal, sarebbe statadopo essersi rifiutata di cedere un terreno a Salvatore Ascone, indagato per l’omicidio dell’imprenditrice. Il dolore di Rosanna Scopelliti, figlia del giudice ucciso dalla ...

