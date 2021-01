Lutto nel mondo del calcio, è morto Alex Apolinario: il comunicato del club (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il calciatore brasiliano nei giorni scorsi era stato colpito da un infarto. Oggi il comunicato del club che annuncia il suo decesso. Il calcio portoghese è in Lutto. Quattro giorni fa era stato colpito da un infarto e oggi, l’Alverca ha annunciato la morte di Alex Sandro dos Santos Apolinário. Il decesso è avvenuto questa mattina L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il calciatore brasiliano nei giorni scorsi era stato colpito da un infarto. Oggi ildelche annuncia il suo decesso. Ilportoghese è in. Quattro giorni fa era stato colpito da un infarto e oggi, l’Alverca ha annunciato la morte diSandro dos Santos Apolinário. Il decesso è avvenuto questa mattina L'articolo proviene da Inews.it.

Mirella_Ju : @CasaLettori È sempre dura, quando muore una persona, in qualunque circostanza. Si apre un buco nel mondo. E noi do… - tuttocampo : Lutto nel calcio giovanile: A soli 18 anni calciatore della juniores trovato morto - abcdeced : Ma questo anche nel caso in cui io abbia un lutto in famiglia e le persone mi scrivono ecc mi mette troppo a disagio - zazoomblog : Italia lutto nel mondo della musica: è morto di covid - #Italia #lutto #mondo #della #musica: - CorriereUmbria : Lutto nel mondo della musica: è morto il dj Riccardo Cioni. Il suo ultimo post, voleva organizzare un evento… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Milano, lutto nel mondo del calcio: trovato morto il giocatore 18enne Matteo Bonomelli Fanpage.it Lutto nel mondo del calcio, è morto Alex Apolinario: il comunicato del club

Oggi il comunicato del club che annuncia il suo decesso. Il calcio portoghese è in lutto. Quattro giorni fa era stato colpito da un infarto e oggi, l’Alverca ha annunciato la morte di Alex Sandro dos ...

Politica senigalliese in lutto per l’improvvisa scomparsa di Furio Durpetti

Lutto a Senigallia per l’improvvisa scomparsa di Furio Durpetti. L’ex assessore è mancato nella giornata del 6 gennaio a causa di un malore improvviso. Per anni ha fatto parte della politica locale: c ...

Oggi il comunicato del club che annuncia il suo decesso. Il calcio portoghese è in lutto. Quattro giorni fa era stato colpito da un infarto e oggi, l’Alverca ha annunciato la morte di Alex Sandro dos ...Lutto a Senigallia per l’improvvisa scomparsa di Furio Durpetti. L’ex assessore è mancato nella giornata del 6 gennaio a causa di un malore improvviso. Per anni ha fatto parte della politica locale: c ...