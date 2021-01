LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Peterhansel vicini, guida De Villiers. Sunderland in rimonta (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 MOTO – All’ultimo intermedio 1’05” di vantaggio per Kevin Benavides su Cornejo. Sunderland continua a guadagnare su De Soultrait. 9.46 AUTO – Giniel De Villiers saldamente in testa, ma, come detto, prosegue il duello tra Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini) in chiave classifica. 9.37 QUAD – Nicolas Cavigliasso e Manuel Andújar sono divisi solamente da 37” quando mancano 2 intermedi all’arrivo. 9.33 MOTO – Super rimonta di Sam Sunderland che ora è virtualmente in testa alla classifica generale. Per quanto riguarda la tappa prosegue il cammino di Kevin Benavides. In difficoltà sia Xavier De Soultrait che Barreda. 9.18 QUAD – Che battaglia tutta argentina quella tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 MOTO – All’ultimo intermedio 1’05” di vantaggio per Kevin Benavides su Cornejo.continua a guadagnare su De Soultrait. 9.46 AUTO – Giniel Desaldamente in testa, ma, come detto, prosegue il duello tra Nasser Al-(Toyota) e Stéphane(Mini) in chiave classifica. 9.37 QUAD – Nicolas Cavigliasso e Manuel Andújar sono divisi solamente da 37” quando mancano 2 intermedi all’arrivo. 9.33 MOTO – Superdi Samche ora è virtualmente in testa alla classifica generale. Per quanto riguarda laprosegue il cammino di Kevin Benavides. In difficoltà sia Xavier De Soultrait che Barreda. 9.18 QUAD – Che battaglia tutta argentina quella tra ...

zazoomblog : LIVE Dakar 2021 quinta tappa in DIRETTA: prosegue il duello Al-Attiyah Peterhansel tra le moto in testa Cornejo Flo… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah vince ancora, ma Peterhansel lo tallona. Colpo di Barreda tra… - dakarbot : RT @Speedliveit: #Dakar – Decimo posto di tappa a Riyadh per la Squadra Corse Angelo Caffi - Speedliveit : #Dakar – Decimo posto di tappa a Riyadh per la Squadra Corse Angelo Caffi - Speedliveit : #Dakar2021 – DECIMO POSTO DI TAPPA A RIYADH PER LA SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dakar LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Peterhansel vicini, guida De Villiers. Difficoltà per Barreda OA Sport LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: Joan Barreda all’attacco tra le moto, duello Al-Attiyah Peterhansel tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli orari di partenza e il programma della quinta tappa - Le classifiche aggiornate Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2 ...

LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Joan Barreda vince tra le moto, duello Lategan e Al-Attiyah tra le auto

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Toby Price si è riscattato ieri tra le moto, dopo una seconda tappa deludente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli orari di partenza e il programma della quinta tappa - Le classifiche aggiornate Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2 ...OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Toby Price si è riscattato ieri tra le moto, dopo una seconda tappa deludente.