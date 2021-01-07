LIVE Dakar 2021 | quinta tappa in DIRETTA | Al-Attiyah e Peterhansel vicini | guida De Villiers Sunderland in rimonta

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(Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 MOTO – All’ultimo intermedio 1’05” di vantaggio per Kevin Benavides su Cornejo.continua a guadagnare su De Soultrait. 9.46 AUTO – Giniel Desaldamente in testa, ma, come detto, prosegue il duello tra Nasser Al-(Toyota) e Stéphane(Mini) in chiave classifica. 9.37 QUAD – Nicolas Cavigliasso e Manuel Andújar sono divisi solamente da 37” quando mancano 2 intermedi all’arrivo. 9.33 MOTO – Superdi Samche ora è virtualmente in testa alla classifica generale. Per quanto riguarda laprosegue il cammino di Kevin Benavides. In difficoltà sia Xavier De Soultrait che Barreda. 9.18 QUAD – Che battaglia tutta argentina quella tra ...