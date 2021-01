L'indice di positività non cala. Locatelli: "Shopping galeotto" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 20.331 nuovi casi, l'11,38% dei 178.596 tamponi. Il presidente del Css: "Paghiamo i giorni prenatalizi" Sembrano tanti i 20.331 nuovi contagi conteggiati ieri. Perché era dal primo giorno dell'anno che non se ne verificavano tanti. Allora erano stati 22.211. Ma in realtà il numero dei tamponi effettuati è alto, 178.596. E questo dà vita a un indice di positività piuttosto basso rispetto alla media degli ultimi giorni: 11,38, curiosamente la stessa percentuale del giorno prima, mentre il 4 gennaio era stato del 13,85. Insomma, siamo in un plateau. Anche se il serafico Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, vede l'aspetto positivo. «L'impatto che registriamo sulla curva epidemica deriva da quello che è stato fatto nel periodo precedente il Natale», dice all'Huffington Post, ma ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 20.331 nuovi casi, l'11,38% dei 178.596 tamponi. Il presidente del Css: "Paghiamo i giorni prenatalizi" Sembrano tanti i 20.331 nuovi contagi conteggiati ieri. Perché era dal primo giorno dell'anno che non se ne verificavano tanti. Allora erano stati 22.211. Ma in realtà il numero dei tamponi effettuati è alto, 178.596. E questo dà vita a undipiuttosto basso rispetto alla media degli ultimi giorni: 11,38, curiosamente la stessa percentuale del giorno prima, mentre il 4 gennaio era stato del 13,85. Insomma, siamo in un plateau. Anche se il serafico Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, vede l'aspetto positivo. «L'impatto che registriamo sulla curva epidemica deriva da quello che è stato fatto nel periodo precedente il Natale», dice all'Huffington Post, ma ...

