Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @ddambrosio dopo l'infortunio rimediato al termine di #SampdoriaInter ?? - DiMarzio : #Inter, le condizioni di D'Ambrosio - carlolaudisa : il sorpasso #Inter ha del clamoroso. Dal 2-2 al 6-2 col #Crotone. Con il tris di #Lautaro arriva l’ottava di fila… - FantaMasterApp : 'Roma, infortunio Spinazzola: cosa filtra in vista dell’Inter' - napolista : Inter, infortunio ai legamenti per D’Ambrosio: un mese di stop Il difensore si è infortunato durante la sfida con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter infortunio

(askanews) - Brutte notizie in casa Inter. Oltre alla delusione per la sconfitta contro la Sampdoria c'era apprensione per le condizioni di Danilo D'Ambrosio a causa di un infortunio al ginocchio subi ...Brutto infortunio per il difensore dell'Inter (ed ex viola) Danilo D'Ambrosio che in questa stagione era risultato tra i migliori nel ruolo. In seguito alla gara di ieri contro ...