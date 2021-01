I fan di Elisabetta Gregoraci mandano un aereo a Zorzi: Pierpaolo entra in “crisi” – VIDEO (Di giovedì 7 gennaio 2021) I Gregorelli (fan – ormai – di Elisabetta Gregoraci) hanno mandato un aereo per Tommaso Zorzi (chi li capisce è bravo!). Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato un messaggio un po’ “astruso”, come lo ha definito Stefania Orlando, nonostante non sia stata lei la destinataria del biglietto. I fan di Elisabetta Gregoraci mandano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 gennaio 2021) I Gregorelli (fan – ormai – di) hanno mandato unper Tommaso(chi li capisce è bravo!). Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato un messaggio un po’ “astruso”, come lo ha definito Stefania Orlando, nonostante non sia stata lei la destinataria del biglietto. I fan di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Luca190499 : RT @dylanoanchor: Ceci: “Chi sono i Gregorelli?” Andre: “I fan di Elisabetta e Pierpaolo” Tommy: “Che ormai credo solo di Elisabetta” E cr… - Francym97 : RT @nettuno___: io non sono affatto una fan dei prelemi, ma trovo che sia mortificante nei confronti di Giulia quest’intervista. non capisc… - tinyraindropss : RT @GUCCIVZORZI: Cecichic: 'chi sono i gvegovelli?' Andrea: 'i fan di Elisabetta e Pierpaolo.' Tommaso: 'che ormai credo siano solo di Elis… - nettuno___ : io non sono affatto una fan dei prelemi, ma trovo che sia mortificante nei confronti di Giulia quest’intervista. no… - iamcruell : Pierpaolo hai rotto le palle , Elisabetta è a Dubai non a fomentare i fan contro te,non ti calcolava prima figurati… -

