Giù dal cavalcavia | mamma e il suo bimbo di 21 mesi sono entrambi morti

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Una donna di 26 anni è morta insieme al figlioletto: ha deciso di sucidarsi gettandosi da undopo essere stata licenziata. Aveva solo 26 anni e una intera vita davanti insieme al suo. Ma ha deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto, da un, dopo aver perso il lavoro. È una storia straziante quella che arriva dal Tennessee, Stati Uniti, dove Tonisha Lashay Barker, giovane neo, si è suicidata così, tenendo in braccio il figlioletto di soli 21con il quale è staltata giù da un, precipitando a terra. La 26enne viveva nella contea di Madison ed è morta sul colpo insieme al: (Continua..) quando i soccorsiintervenuti sul posto infatti per loro non c’era più nulla da fare. Immediatamente ...