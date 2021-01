Follia & democrazia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mercoledi 6 gennaio, a Washington, sulle scale del Congresso c’erano tutti: da Toro alato, a Vichingo Verde, da Barbablu a Mikki il visionario. Non si girava un film sulle stravaganze sociali e culturali USA ma si assisteva da ogni angolo del mondo ad un attacco al Parlamento di una Nazione che ha fatto delle liberta’ civili, religiose, dei diritti umani il suo credo politico ed esistenziale. Ieri, quel credo, quei valori, sono vacillati sotto l’assalto di una folla inferocita che gia’ dalla mattina del 6 gennaio si era riunita a Washington per ascoltare il delirio propagandistico di Donald J Trump, affiancato dal fedelessimo Rudy Giuliani e dal figlio Donald JR e da altri supporters di quell oche e’ ormai un Cult ed un messaggio ripetuto sino all’ossessione. Trump e’stato derubato della Presidenza USA, l’elezione di Biden (legittima. Certificata in ogni Stato dell’Unione) non e’ ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mercoledi 6 gennaio, a Washington, sulle scale del Congresso c’erano tutti: da Toro alato, a Vichingo Verde, da Barbablu a Mikki il visionario. Non si girava un film sulle stravaganze sociali e culturali USA ma si assisteva da ogni angolo del mondo ad un attacco al Parlamento di una Nazione che ha fatto delle liberta’ civili, religiose, dei diritti umani il suo credo politico ed esistenziale. Ieri, quel credo, quei valori, sono vacillati sotto l’assalto di una folla inferocita che gia’ dalla mattina del 6 gennaio si era riunita a Washington per ascoltare il delirio propagandistico di Donald J Trump, affiancato dal fedelessimo Rudy Giuliani e dal figlio Donald JR e da altri supporters di quell oche e’ ormai un Cult ed un messaggio ripetuto sino all’ossessione. Trump e’stato derubato della Presidenza USA, l’elezione di Biden (legittima. Certificata in ogni Stato dell’Unione) non e’ ...

Mercoledi 6 gennaio, a Washington, sulle scale del Congresso c’erano tutti: da Toro alato, a Vichingo Verde, da Barbablu a Mikki il visionario. Non si girava un film sulle stravaganze sociali e ...

Sottovalutare i folli porta a questo: come assicurarci che non succeda anche da noi?

Il più grave assalto alla democrazia americana è stato orchestrato da un gruppo di fulminati travestiti da bufali: questo succede a sottovalutare la follia ...

