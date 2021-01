Donald Trump è un clown assassino nella vignetta di Jim Carrey (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ultima vignetta satirica di Jim Carrey sul suo profilo Twitter mostra un Donald Trump in versione clown assassino A seguito della rivolta dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill, sede del Congresso americano, l’attore Jim Carrey ha espresso su Twitter la propria rabbia e il dissenso per quanto capitato nelle ultime ore. I rivoltosi hanno preso d’assalto Capitol Hill durante una sessione congiunta del Congresso nella quale i funzionari eletti avrebbero dovuto certificare la vittoria di Biden. Numerosi repubblicani avevano annunciato in anticipo che si sarebbero opposti, allineandosi difatti con Trump, che aveva insistito falsamente sul fatto che la vittoria di Biden fosse da attribuire a una ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ultimasatirica di Jimsul suo profilo Twitter mostra unin versioneA seguito della rivolta dei sostenitori dia Capitol Hill, sede del Congresso americano, l’attore Jimha espresso su Twitter la propria rabbia e il dissenso per quanto capitato nelle ultime ore. I rivoltosi hanno preso d’assalto Capitol Hill durante una sessione congiunta del Congressoquale i funzionari eletti avrebbero dovuto certificare la vittoria di Biden. Numerosi repubblicani avevano annunciato in anticipo che si sarebbero opposti, allineandosi difatti con, che aveva insistito falsamente sul fatto che la vittoria di Biden fosse da attribuire a una ...

lucianonobili : ++ Merkel, “Deploro il comportamento di Donald Trump” ++ C’è qualcuno a Palazzo Chigi? Quando arriva la condanna d… - Internazionale : Centinaia di persone armate hanno fatto irruzione nel congresso statunitense: il vero colpevole è Donald Trump, scr… - beppesevergnini : Donald #Trump finisce oggi, e finisce male. L’America ???? può guardare avanti. - RobertoSignore7 : RT @Michele_Anzaldi: Per capire quanto sia stata esagerata e inappropriata la piaggeria di Conte per Trump (in cambio di cosa?) è utile ril… - anna174_ : RT @Valeriangione: Nuova unità di misura: Quanto sei un tipo che rosica da 1 a Donald Trump? -