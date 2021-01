Demet Ozdemir si è fidanzata ufficialmente con Oguzhan Koc, ecco le foto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Grandi notizie per Demet Ozdemir, che insieme a Can Yaman sta incollando milioni di italiani alla TV con “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”)! E’ stato ufficializzato che si è fidanzata (no, non con Can, come molti speravano)! ecco i dettagli della notizia. L’annuncio sui giornali turchi Dall’altro ieri, lunedì 4 gennaio, i giornali turchi hanno cominciato a parlarne sulle prime pagine. Ieri sera poi ha confermato tutto in una “Story” di Instagram l’attuale fidanzato della bellissima attrice che interpreta Sanem. Anche lui è un attore, nonché cantautore e compositore di nome Oguzhan Koc (ci scusiamo se i nomi non sono scritti correttamente in turco). Ha fatto riferimento al gossip, smentendolo in parte e chiarendo di aver appena iniziato una storia con Demet. Se ne parlava ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 gennaio 2021) Grandi notizie per, che insieme a Can Yaman sta incollando milioni di italiani alla TV con “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”)! E’ stato ufficializzato che si è(no, non con Can, come molti speravano)!i dettagli della notizia. L’annuncio sui giornali turchi Dall’altro ieri, lunedì 4 gennaio, i giornali turchi hanno cominciato a parlarne sulle prime pagine. Ieri sera poi ha confermato tutto in una “Story” di Instagram l’attuale fidanzato della bellissima attrice che interpreta Sanem. Anche lui è un attore, nonché cantautore e compositore di nomeKoc (ci scusiamo se i nomi non sono scritti correttamente in turco). Ha fatto riferimento al gossip, smentendolo in parte e chiarendo di aver appena iniziato una storia con. Se ne parlava ...

Elisabe51462733 : Stasera in loro compagnia , Can Yaman e Demet Ozdemir per seguire la loro storia d'amore.tutti sintonizzati per fa… - ScariFla : @QuiMediaset_it @canyaman1989 La protagonista è la bravissima e bellissima Demet Ozdemir. Non dimenticatelo! - FantiClaudia : Votiamo tutti la nostra principessa meravigliosa #ÖzgeGürel ?? - Lella21818821 : Buongiorno...... Ci sta anche Demet Ozdemir ?? a stasera! - MariaRenda12 : Finalmente domani sera il grande giorno.....@canyaman1989 ..... Demet Ozdemir ?? -