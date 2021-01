Chiesa Jr. riporta la Juve ai vertici del Campionato (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con due reti di Chiesa Jr. e una dell’americano Mc Kennie, la Juventus sbanca San Siro (1-3) e riduce potenzialmente il suo distacco dai rossoneri a quattro punti (c’è il recupero con il Napoli). La squadra di Pirlo, inoltre, guadagna tre punti sull’Inter e sul Napoli, che cadono contro Sampdoria (2-1) e Spezia (1-2). Clamorosa è la sconfitta dei partenopei che perdono al Diego Armando Maradona contro la squadra di Italiano ridotta in dieci uomini. Con un ritrovato Federico Chiesa e il previsto ritorno in campo di Morata, la Juve ritorna a pieno titolo nella corsa allo scudetto. Chiesa Jr. si traveste da Ronaldo Dopo 304 giorni Chiesa Jr. condanna il Diavolo a una sconfitta. L’ex viola è incontenibile, dopo aver colto un palo nei primi minuti di gioco, segna due volte a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con due reti diJr. e una dell’americano Mc Kennie, lantus sbanca San Siro (1-3) e riduce potenzialmente il suo distacco dai rossoneri a quattro punti (c’è il recupero con il Napoli). La squadra di Pirlo, inoltre, guadagna tre punti sull’Inter e sul Napoli, che cadono contro Sampdoria (2-1) e Spezia (1-2). Clamorosa è la sconfitta dei partenopei che perdono al Diego Armando Maradona contro la squadra di Italiano ridotta in dieci uomini. Con un ritrovato Federicoe il previsto ritorno in campo di Morata, laritorna a pieno titolo nella corsa allo scudetto.Jr. si traveste da Ronaldo Dopo 304 giorniJr. condanna il Diavolo a una sconfitta. L’ex viola è incontenibile, dopo aver colto un palo nei primi minuti di gioco, segna due volte a ...

EVonHoccheim : RT @UIAVenezia: #7gennaio 2021. Parafrasando il celebre detto: 'l'#Epifania... e il #caigo/ #nebbia ci riporta sulla via', al cospetto del… - UIAVenezia : #7gennaio 2021. Parafrasando il celebre detto: 'l'#Epifania... e il #caigo/ #nebbia ci riporta sulla via', al cosp… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Milan-Juventus 1-3: Chiesa riporta i bianconeri in corsa per lo scudetto [di Jacopo Manfredi] [aggiornamento delle 08:01] h… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Milan-Juventus 1-3: Chiesa riporta i bianconeri in corsa per lo scudetto [di Jacopo Manfredi] [aggiornamento delle 08:01] h… - repubblica : Milan-Juventus 1-3: Chiesa riporta i bianconeri in corsa per lo scudetto [di Jacopo Manfredi] [aggiornamento delle… -