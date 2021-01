Chi sono i Coma_Cose: il duo indie nei 26 big di Sanremo (Di giovedì 7 gennaio 2021) I Coma Cose sono un duo musicale indie-rap italiano formatosi a Milano nel 2017 e composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il duo farà parte dei 26 big annunciati da Amadeus per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo, ma cerchiamo di capire meglio chi sono i Coma Cose. Chi sono i Coma Cose Il duo è composto da Fausto Zanardelli -classe 1978- cantautore originario di Brescia e Da Francesca Mesiano, dj originaria di Pordenone. Fausto e Francesca, nel duo, usano degli pseudonimi rispettivamente Fausto Lama e California. I due artisti prima di iniziare la loro carriera nel mondo della musica lavoravano entrambi come commessi in un negozio di borse: parlando, hanno scoperto di avere molto in comune ed hanno così deciso di iniziare insieme questa avventura musicale. Fausto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) I Coma Coseun duo musicale-rap italiano formatosi a Milano nel 2017 e composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il duo farà parte dei 26 big annunciati da Amadeus per l’edizione 2021 del Festival di, ma cerchiamo di capire meglio chii Coma Cose. Chii Coma Cose Il duo è composto da Fausto Zanardelli -classe 1978- cantautore originario di Brescia e Da Francesca Mesiano, dj originaria di Pordenone. Fausto e Francesca, nel duo, usano degli pseudonimi rispettivamente Fausto Lama e California. I due artisti prima di iniziare la loro carriera nel mondo della musica lavoravano entrambi come commessi in un negozio di borse: parlando, hanno scoperto di avere molto in comune ed hanno così deciso di iniziare insieme questa avventura musicale. Fausto ...

