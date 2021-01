Caso Mauro Romano, è uno sceicco a Dubai?/ Fredella: “L'unica prova certa è il dna” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La vicenda della scomparsa di Mauro Romano, il bimbo sparito in Puglia alla fine degli anni '70, e che oggi potrebbe essere a Dubai Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021) La vicenda della scomparsa di, il bimbo sparito in Puglia alla fine degli anni '70, e che oggi potrebbe essere a

AnonymeRai : ? Mauro Masi al quarto mandato alla guida di Consap: dopo tre incarichi come ad, sdoppia la carica e diventa “solo”… - AfFena99 : @mauro_olando Guarda Mauro, ti capisco in pieno! Davvero ho passato la tua stessa situazione, avevo pure il tampone… - mauro_berton : @disinformatico ottimo, ma non sarebbe il caso di iniziare a muoversi anche contro i qscemi e sopratutto quella mar… - mauro_ray : Invece di espellere Bentancur ammonisce a caso Danilo il ritardato - Mauro_Benin : #NapoliSpezia Ma invece di rinnovo non sarebbe il caso di parlare di esonero? #SSCNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Mauro Caso Mauro Romano, è uno sceicco a Dubai?/ Fredella: “L'unica prova certa è il dna” Il Sussidiario.net Elezioni comunali a Torino, l'ex chirurgo Mauro Salizzoni vola nel sondaggi

Secondo un sondaggio realizzato da Winpoll per Scenari Politici, in vista delle prossime elezioni amministrative a Torino, il centrosinistra è avanti sul centrodestra, con il Movimento 5 Stelle che af ...

Casa isolata nella neve, la ruspa da Milano resta bloccata

Casa isolata, la Protezione civile manda una ruspa da Milano, ma la strada è troppo stretta ed è restata bloccata. Così ieri alla Cavacca, località montana di Treviso Bresciano intorno ai mille metri ...

Secondo un sondaggio realizzato da Winpoll per Scenari Politici, in vista delle prossime elezioni amministrative a Torino, il centrosinistra è avanti sul centrodestra, con il Movimento 5 Stelle che af ...Casa isolata, la Protezione civile manda una ruspa da Milano, ma la strada è troppo stretta ed è restata bloccata. Così ieri alla Cavacca, località montana di Treviso Bresciano intorno ai mille metri ...