Can Yaman sbarca in prima serata su Canale 5 - (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roberta Damiata Momento molto fortunato per l'attore turco Can Yaman che si è conquistato la prima serata su Canale 5 con il dizi "Daydreamer" in onda questa sera, 7 gennaio Neanche fosse un provetto crocerista questa settimana l’attore turco Can Yaman sta “sbarcando” ovunque. Cominciamo con il dire che questa sera, dopo tante peripezie e spostamenti di orario “Daydreamer”, il Dizi turco che ha macinato come noccioline ogni record d’ascolto, sbarca in prima serata su Canale 5. Meritatissima, visto lo share, anche la nota del Tg5 che ha esaltato, nell’edizione delle tredici, la messa in onda e le doti di Can, creando un po’ di malumore tra le fan di Sanem, (l’altra protagonista del Dizi insieme a ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roberta Damiata Momento molto fortunato per l'attore turco Canche si è conquistato lasu5 con il dizi "Daydreamer" in onda questa sera, 7 gennaio Neanche fosse un provetto crocerista questa settimana l’attore turco Cansta “ndo” ovunque. Cominciamo con il dire che questa sera, dopo tante peripezie e spostamenti di orario “Daydreamer”, il Dizi turco che ha macinato come noccioline ogni record d’ascolto,insu5. Meritatissima, visto lo share, anche la nota del Tg5 che ha esaltato, nell’edizione delle tredici, la messa in onda e le doti di Can, creando un po’ di malumore tra le fan di Sanem, (l’altra protagonista del Dizi insieme a ...

Prosegue il periodo d'oro dal punto di vista professionale per Can Yaman. L'attore turco che ha conquistato il successo con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, si appresta a fare il bis nel cuo ...

Can Yaman, come è cambiato l’attore nel tempo: tutte le foto

L'abilità camaleontica e trasformista di Can Yaman raccontata attraverso i ruoli interpretati nelle sue dizi: da Gonul Isleri a Bay Yanlis.

