Calabria, una stagione da leader. Adesso è l'uomo in più (Di giovedì 7 gennaio 2021) Davide Calabria, una vita in rossonero. Fin dai tempi delle giovanili con la maglia del diavolo addosso. Dopo 6 stagioni tra alti e bassi, sembra essere stato rinvigorito dalla cura Pioli. Ad oggi è diventato uno degli imprescindibili per l'allenatore rossonero, tanto che nella partita di ieri, con la squadra dimezzata dagli infortuni e dalle positività, si è affidato al terzino di scuola Milan per la posizione vagante di mediano di centrocampo. E Davide ha risposto con una prestazione sontuosa. L'ennesima, condita anche dal gol per il momentaneo 1-1. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Calabria una «Per la Calabria "ci vorrebbe (finalmente) un amico"» Corriere della Calabria Calabria: "Quando San Siro ti punzecchia non è facile ma i tifosi ci mancano tanto"

Calabria: 'Quando San Siro ti punzecchia non è facile ma i tifosi ci mancano tanto'. vedi letture. Davide Calabria parla a Sky Sport dopo il 3-1 patito dalla Juventus ma comunque bagnato da un suo bel ...

Piano Vaccinazioni in Calabria, Di Natale: “Situazione drammatica, mancano finanche le siringhe per le somministrazioni”

“Con nota ufficiale, ho chiesto al commissario straordinario, Domenico Francesco Arcuri, al presidente f.f. della regione Calabria, On. Spirlì ed al commissario della sanità Calabrese, dott. Longo, di ...

Calabria: 'Quando San Siro ti punzecchia non è facile ma i tifosi ci mancano tanto'. vedi letture. Davide Calabria parla a Sky Sport dopo il 3-1 patito dalla Juventus ma comunque bagnato da un suo bel ...