Asteroide in rotta di collisione con la Terra, la Nasa conferma: la data (Di giovedì 7 gennaio 2021) Notizia certificata e riportata da Il Mattino.it. Un Asteroide a rischio (non completamente trascurabile) di impatto con la Terra preoccupa il mondo. Si chiama 2009 JF1, ha un diametro di circa 13 metri ed è considerato uno dei principali pericoli di collisione per il nostro pianeta, come confermato anche dalla Nasa, che lo ha classificato come potenzialmente pericoloso. C'è anche una data del possibile impatto tra l'Asteroide e la Terra: il 6 maggio 2022. La Nasa sta monitorando l'Asteroide attraverso il sistema Sentry e calcolato il rischio di impatto con la Terra in base alla dimensione, alla velocità e all'orbita in relazione alla distanza dal sistema solare.

