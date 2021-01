AMD VS Intel: chi domina sul mercato? Ecco le statistiche! (Di giovedì 7 gennaio 2021) PassMark, la Software House californiana dell’omonimo software, ha fotografato la situazione di mercato attuale. AMD VS Intel; Ecco i dati! Secondo gli analisti di PassMark Software, l’omonima azienda con sede in California, ha redatto uno studio sull’andamento del team rosso AMD. I dati parlano chiaro, i processori desktop della sottoscritta superano, per la prima volta in 15 anni, quelli di Intel. Stando ai dati da poco condivisi da PassMark, reperibili al seguente link, Il rapporto effettuato fino al primo trimestre 2021 mostra come la società di Sunnyvale sarebbe infatti riuscita a conquistare circa il 50,8% del mercato globale per quanto riguarda il segmento CPU desktop. I dati condivisi da PassMark che commenteremo oggi, sono stati estrapolati ovviamente dai loro database interni, e sono ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 gennaio 2021) PassMark, la Software House californiana dell’omonimo software, ha fotografato la situazione diattuale. AMD VSi dati! Secondo gli analisti di PassMark Software, l’omonima azienda con sede in California, ha redatto uno studio sull’andamento del team rosso AMD. I dati parlano chiaro, i processori desktop della sottoscritta superano, per la prima volta in 15 anni, quelli di. Stando ai dati da poco condivisi da PassMark, reperibili al seguente link, Il rapporto effettuato fino al primo trimestre 2021 mostra come la società di Sunnyvale sarebbe infatti riuscita a conquistare circa il 50,8% delglobale per quanto riguarda il segmento CPU desktop. I dati condivisi da PassMark che commenteremo oggi, sono stati estrapolati ovviamente dai loro database interni, e sono ...

infoitscienza : AMD ha superato Intel nel market share di CPU per PC desktop? - NuTeslaRes : #Mercato: i processori desktop di AMD superano per la prima volta in 15 anni quelli di Intel -… - UnnamedPlayer15 : @blu_mirtillo - goldenjoe75 : Linus Torvalds: meglio le CPU AMD di quelle Intel - mnotarianni : AMD ha superato Intel nel market share di CPU per PC desktop? -

Ultime Notizie dalla rete : AMD Intel AMD ha superato Intel nel market share di CPU per PC desktop? macitynet.it AMD ha superato Intel nel market share di CPU per PC desktop?

L’ultima volta che qualcosa del genere è accaduto, risale al primo trimestre fiscale del 2006, sebbene il dato del 53.9% di market share per AMD durò un solo trimestre. A ottobre 2019 AMD ha annunciat ...

AMD, novità al vertice dell'azienda per sostenere la crescita

Dopo un 2020 di grande crescita, AMD ha annunciato diverse promozioni e l'espansione dell'assetto dirigenziale per continuare a crescere nei prossimi anni. Due dirigenti diventano Executive Vice Presi ...

L’ultima volta che qualcosa del genere è accaduto, risale al primo trimestre fiscale del 2006, sebbene il dato del 53.9% di market share per AMD durò un solo trimestre. A ottobre 2019 AMD ha annunciat ...Dopo un 2020 di grande crescita, AMD ha annunciato diverse promozioni e l'espansione dell'assetto dirigenziale per continuare a crescere nei prossimi anni. Due dirigenti diventano Executive Vice Presi ...