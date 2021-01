WTA Abu Dhabi 2021: pronostici del 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È cominciata a tutti gli effetti la nuova stagione del tennis con il WTA Abu Dhabi 2021. Il primo turno infatti è scattato mercoledì 6 gennaio con tante atlete che proveranno a battere la favorita Sofia Kenin, candidata principale alla vittoria finale. Le gare finora sono già state piuttosto combattute e appassionanti. Vediamo allora quali sono i pronostici di quattro tra le sfide più interessanti di giornata. Ekaterina Alexandrova – Zarina Dijas: nella scorsa stagione la Alexandrova è partita alla grande, raggiungendo la finale a Shenzhen, e ha chiuso altrettanto bene con le semifinali conquistate in Austria. Attualmente è al numero 33 nel ranking mondiale e finora ha dimostrato di essere un’atleta molto versatile, capace di adattarsi con profitto a diversi terreni di gioco. Zarina Dijas, però, potrebbe mettere in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È cominciata a tutti gli effetti la nuova stagione del tennis con il WTA Abu. Il primo turno infatti è scattato mercoledì 6con tante atlete che proveranno a battere la favorita Sofia Kenin, candidata principale alla vittoria finale. Le gare finora sono già state piuttosto combattute e appassionanti. Vediamo allora quali sono idi quattro tra le sfide più interessanti di giornata. Ekaterina Alexandrova – Zarina Dijas: nella scorsa stagione la Alexandrova è partita alla grande, raggiungendo la finale a Shenzhen, e ha chiuso altrettanto bene con le semifinali conquistate in Austria. Attualmente è al numero 33 nel ranking mondiale e finora ha dimostrato di essere un’atleta molto versatile, capace di adattarsi con profitto a diversi terreni di gioco. Zarina Dijas, però, potrebbe mettere in ...

Tennis femminile in campo con il WTA Abu Dhabi 2021: ecco i pronostici di quattro tra i match più attesi del primo turno.

