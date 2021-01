Tanya Roberts: la causa di morte dell'attrice e la spiegazione dell'errore sulla sua scomparsa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Svelata la causa di morte di Tanya Roberts: l'attrice, ex bond girl e star di That '70s Show si era sentita male mentre portava a passeggio i suoi cani. La causa della morte di Tanya Roberts è stata ufficialmente annunciata dal suo portavoce, Mike Pingel, in occasione di una dichiarazione rilasciata a Metro. L'ex Charlie's Angel e Bond girl è morta all'età di 65 anni a causa di un'infezione del tratto urinario che si è poi estesa a reni, cistifellea, fegato e flusso sanguigno. Il primo malore sarebbe avvenuto la vigilia di Natale, mentre l'attrice stava portando a passeggio i suoi cani. Come riporta Independent, poi, l'interprete è morta il 6 gennaio al Cedars-Sinai ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Svelata ladidi: l', ex bond girl e star di That '70s Show si era sentita male mentre portava a passeggio i suoi cani. Ladiè stata ufficialmente annunciata dal suo portavoce, Mike Pingel, in occasione di una dichiarazione rilasciata a Metro. L'ex Charlie's Angel e Bond girl è morta all'età di 65 anni adi un'infezione del tratto urinario che si è poi estesa a reni, cistifellea, fegato e flusso sanguigno. Il primo malore sarebbe avvenuto la vigilia di Natale, mentre l'stava portando a passeggio i suoi cani. Come riporta Independent, poi, l'interprete è morta il 6 gennaio al Cedars-Sinai ...

Agenzia_Ansa : E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smenti… - Corriere : Tanya Roberts non ce l'ha fatta: morta l'attrice ex Bond girl - RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - infoitcultura : La speranza è durata poco: Tanya Roberts è davvero morta