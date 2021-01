Stefano De Martino: “Sono felicemente single. Belen Rodriguez? Non è stato un fallimento”. E svela quali donne famose lo affiancheranno a ‘Stasera tutto è possibile’ (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stefano De Martino è stato al centro del gossip del 2020 per le tante copertine dedicate a lui e alle sue nuove fiamme. Anche il 2021 si appresta ad essere un anno pieno di soprese per il ballerino Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore è tornato a parlare della rottura con la sua ex Belen Rodriguez: Ho fatto una riflessione: ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a due persone esposte, ma la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme. E’ difficile che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Deal centro del gossip del 2020 per le tante copertine dedicate a lui e alle sue nuove fiamme. Anche il 2021 si appresta ad essere un anno pieno di soprese per il ballerino Intervidal settimanale Chi, il conduttore è tornato a parlare della rottura con la sua ex: Ho fatto una riflessione: ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a due persone esposte, ma la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme. E’ difficile che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si ...

