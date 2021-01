Serie A, le partite della 16ma giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi alle 15:00 inizia la 16ma giornata del campionato di Serie A 2020/2021: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 16ma giornata del campionato di calcio di Serie A, con l'anticipo Cagliari-Benevento delle 12:30, e terminerà stasera con il posticipo Juventus-Milan. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. dove vederle in TV MERCOLEDI' 6 GENNAIO Cagliari-Benevento, ore 12.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Dario Massara, commento: Renato Zaccarelli Atalanta-Parma, ore 15:00 (Sky Sport ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi alle 15:00 inizia ladeldiA 2020/2021: ecco a che ora evedere lein TV e. Inizia oggi alle 15:00 ladeldi calcio diA, con l'anticipo Cagliari-Benevento delle 12:30, e terminerà stasera con il posticipo Juventus-Milan. A che ora evedere le? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.in TV MERCOLEDI' 6 GENNAIO Cagliari-Benevento, ore 12.30 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Dario Massara, commento: Renato Zaccarelli Atalanta-Parma, ore 15:00 (Sky Sport ...

Carbonia in campo alle ore 14.30, a Nocera Inferiore, per la decima giornata del girone G del campionato di serie D. Le due squadre sono affiancate al sesto po ...

La diretta di Crotone-Roma, partita di Serie A che si gioca il 6 gennaio alle 15.00 allo Stadio Ezio Scida di Crotone. La partita, valida per il 16° turno di campionato, verrà trasmessa in diretta e i ...

