Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Adelboden e St. Anton, orari, tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Messo in archivio l’antipasto di Zagabria con il primo slalom del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 riparte di slancio per un fine settimana tutto sulle nevi elvetiche che ci dirà molto in vista del futuro della stagione. Le donne saranno di scena in quel di Sankt Anton per due prove veloci, una discesa nella giornata di sabato 9 gennaio, e un superG domenica 10, mentre gli uomini gareggeranno ad Adelboden in ben tre prove tecniche. Sulla splendida e durissima pista denominata Chuenisbärgli gli atleti disputeranno due giganti (la prova regina sul pendio svizzero) nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 gennaio, quindi domenica 10 toccherà allo slalom. IN TV – Il fine settimana di Sankt Anton e Adelboden sarà trasmesso in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Messo in archivio l’antipasto di Zagabria con il primo slalom del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci2020-2021 riparte di slancio per un fine settimana tutto sulle nevi elvetiche che ci dirà molto in vista del futuro della stagione. Le donne saranno di scena in quel di Sanktper due prove veloci, una discesa nella giornata di sabato 9 gennaio, e un superG domenica 10, mentre gli uominiggeranno adin ben tre prove tecniche. Sulla splendida e durissima pista denominata Chuenisbärgli gli atleti disputeranno due giganti (la prova regina sul pendio svizzero) nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 gennaio, quindi domenica 10 toccherà allo slalom. IN TV – Il fine settimana di Sanktsarà trasmesso in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta ...

