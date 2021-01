Sampdoria-Inter, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Sampdoria-Inter, match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Nel turno dell’Epifania si sfidano i blucerchiati reduci da due sconfitte di fila e i nerazzurri che invece hanno conquistato otto vittorie di seguito e con la nona si riporterebbero momentaneamente in testa alla classifica. Fischio d’inizio alle ore 15 di mercoledì 6 gennaio. Sampdoria-Inter sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ile isu Skydi, match della sedicesima giornata di. Nel turno dell’Epifania si sfidano i blucerchiati reduci da due sconfitte di fila e i nerazzurri che invece hanno conquistato otto vittorie di seguito e con la nona si riporterebbero momentaneamente in testa alla classifica. Fischio d’inizio alle ore 15 di mercoledì 6 gennaio.sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani.Face.

Inter : ?? | STATISTICHE Domani si torna in campo: ecco numeri e curiosità di #SampdoriaInter ?? - DiMarzio : #Ranieri ha parlato del futuro di #Quagliarella e della sfida all'Inter che attende la sua #Sampdoria - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - zia_eko : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA Rabu 6 Jan 18:30 Cagliari vs Benevento 21:00 Atalanta vs Parma Bologna vs Udinese Crotone vs Roma… - pernahberdering : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA Rabu 6 Jan 18:30 Cagliari vs Benevento 21:00 Atalanta vs Parma Bologna vs Udinese Crotone vs Roma… -