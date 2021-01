Repubblica: Juve, nessun focolaio. Alex Sandro e Cuadrado contagiati in famiglia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ieri sera il Corriere Torino ha paventato un possibile intervento dell’Asl per fermare Juve-Milan. Tra le fila bianconere ci sono due contagi da Covid: Alex Sandro e Cuadrado. Oggi arriveranno gli esiti dei nuovi tamponi. L’autorità sanitaria è pronta ad intervenire se dovessero emergere nuovi casi. Ma, per il momento, non si può parlare di un focolaio. Lo ha spiegato ieri Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. «In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi». Repubblica scrive che “la positività di Cuadrado, scoperto infetto (e asintomatico) ieri, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ieri sera il Corriere Torino ha paventato un possibile intervento dell’Asl per fermare-Milan. Tra le fila bianconere ci sono due contagi da Covid:. Oggi arriveranno gli esiti dei nuovi tamponi. L’autorità sanitaria è pronta ad intervenire se dovessero emergere nuovi casi. Ma, per il momento, non si può parlare di un. Lo ha spiegato ieri Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. «In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è unall’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi».scrive che “la positività di, scoperto infetto (e asintomatico) ieri, ...

