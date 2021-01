Niente impronte, solo ombre. Storia del suicidio Manca (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - Un giovane genio della chirurgia che muore per overdose a soli 35 anni, l'operazione alla prostata del capo della mafia a Marsiglia, un suicidio perfetto senza impronte digitali del suicida, pentiti che concordano, un processo che discorda fino all'inverosimile, un avvocato che rivela un dettaglio fondamentale sul suggerimento di una confessione che non c'è stata. Un mistero che s'intreccia con la parabola di cosa nostra. Questa è la Storia della morte di Attilio Manca. Comincia con una frase dei genitori: “Noi siamo certi che nostro figlio Attilio sia stato ucciso e che quella droga gli sia stata iniettata da terzi”. Le parole di Angela e Gioacchino Manca indirizzate al Presidente della Terza sezione penale della Corte di appello di Roma Gustavo Barbalinardo, riaprono una ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - Un giovane genio della chirurgia che muore per overdose a soli 35 anni, l'operazione alla prostata del capo della mafia a Marsiglia, unperfetto senzadigitali del suicida, pentiti che concordano, un processo che discorda fino all'inverosimile, un avvocato che rivela un dettaglio fondamentale sul suggerimento di una confessione che non c'è stata. Un mistero che s'intreccia con la parabola di cosa nostra. Questa è ladella morte di Attilio. Comincia con una frase dei genitori: “Noi siamo certi che nostro figlio Attilio sia stato ucciso e che quella droga gli sia stata iniettata da terzi”. Le parole di Angela e Gioacchinoindirizzate al Presidente della Terza sezione penale della Corte di appello di Roma Gustavo Barbalinardo, riaprono una ...

sulsitodisimone : Niente impronte, solo ombre. Storia del suicidio Manca - Agenzia_Italia : Niente impronte, solo ombre. Storia del suicidio Manca - giusdb : @maiux @disinformatico @VodafoneIT No. c'è una risposta sicura univoca, nel caso di SIM swap. Se viene autorizzata… - CuocoFiorellino : RT @signoradellegif: Posseggo circa una decina di tubetti di creme per le mani. Nonostante ciò preferisco farle spaccare piuttosto che unge… - Noninfluente : RT @signoradellegif: Posseggo circa una decina di tubetti di creme per le mani. Nonostante ciò preferisco farle spaccare piuttosto che unge… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente impronte Niente impronte, solo ombre. Storia del suicidio Manca AGI - Agenzia Giornalistica Italia Mistero dopo la nevicata notturna: sull’auto compaiono impronte di piedi a quattro dita

Una donna si è ritrovata misteriose impronte sul veicolo la mattina dopo una nevicata. Particolarità della scoperta è che presentano solo quattro dita. Chi le ha lasciate?

Villetta al setaccio, esaminate alcune impronte "Ma la scena del delitto è compromessa"

I carabinieri hanno evidenziato alcune impronte, hanno usato alcuni reagenti spray e in ... schiacciante del fatto che ci sia stato un omicidio, e a Rosina non mancava niente, anche se magari come ...

Una donna si è ritrovata misteriose impronte sul veicolo la mattina dopo una nevicata. Particolarità della scoperta è che presentano solo quattro dita. Chi le ha lasciate?I carabinieri hanno evidenziato alcune impronte, hanno usato alcuni reagenti spray e in ... schiacciante del fatto che ci sia stato un omicidio, e a Rosina non mancava niente, anche se magari come ...