Morgan De Sanctis, grave incidente d'auto per il dirigente della Roma: operato al Gemelli, è in terapia intensiva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terribile incidente automobilistico nella notte per Morgan De Sanctis . L'attuale dirigente Romanista, 43 anni, ex portiere anche di Napoli e Juve, è stato portato d'urgenza al Gemelli dove è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terribilemobilistico nella notte perDe. L'attualenista, 43 anni, ex portiere anche di Napoli e Juve, è stato portato d'urgenza aldove è stato ...

AgAntonio1987 : RT @ilRomanistaweb: Grave incidente per Morgan #DeSanctis: è in terapia intensiva Il direttore sportivo della Roma si trova ricoverato al… - gionatarusso : RT @fanpage: Incidente in auto per Morgan De Sanctis: in condizioni serie dopo l’operazione - ilRomanistaweb : Grave incidente per Morgan #DeSanctis: è in terapia intensiva Il direttore sportivo della Roma si trova ricoverato… - larisposta_42 : Forza Morgan #DeSanctis !!!! Para anche questo! - 1926_cri : RT @BrunoGalvan85: Grave incidente stradale per Morgan De Sanctis: il dirigente della @OfficialASRoma è in terapia intensiva. Forza Morgan! -