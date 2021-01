Meteo Bologna, grigio con possibilità di neve nel fine settimana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Meteo BolognaLe condizioni Meteo su Bologna saranno influenzate da nuvolosità irregolare, oltre che la presenza di foschia. Nella giornata di venerdì si potrebbe verificare un temporaneo cambiamento, con nevischio. Non cambiamento di maggiore rilevanza si dovrebbe avere sabato, con la tendenza però nella giornata di domenica a modeste nevicate. Lunedì si potrebbe verificare neve pioggia. Merito rischio di neve su Bologna, riteniamo che possa essere consistente, e da monitorare per le giornate tra sabato e domenica. Giovedì 7: foschia. Temperatura da 0°C a 3°C Vento: in media da Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche massime 12 Km/h Venerdì 8: nuvoloso, rischio di nevischio. Temperatura da -0°C a 4°C Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 22 Km/h Sabato ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Le condizionisusaranno influenzate da nuvolosità irregolare, oltre che la presenza di foschia. Nella giornata di venerdì si potrebbe verificare un temporaneo cambiamento, con nevischio. Non cambiamento di maggiore rilevanza si dovrebbe avere sabato, con la tendenza però nella giornata di domenica a modeste nevicate. Lunedì si potrebbe verificarepioggia. Merito rischio disu, riteniamo che possa essere consistente, e da monitorare per le giornate tra sabato e domenica. Giovedì 7: foschia. Temperatura da 0°C a 3°C Vento: in media da Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche massime 12 Km/h Venerdì 8: nuvoloso, rischio di nevischio. Temperatura da -0°C a 4°C Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 22 Km/h Sabato ...

