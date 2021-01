Maria Chindamo, scomparsa dopo il suicidio del marito “L’abbiamo data in pasto ai maiali” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era il 2016 quando Maria Chindamo, imprenditrice calabrese, scomparve nel nulla senza lasciare traccia. Una confessione di un pentito rivela un tragico epilogo del caso. Uccisa e data in pasto ai maiali per nascondere il corpo, questa è stata la terribile fine di Maria Chindamo, imprenditrice di Laureana di Borrello – provincia calabra – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era il 2016 quando, imprenditrice calabrese, scomparve nel nulla senza lasciare traccia. Una confessione di un pentito rivela un tragico epilogo del caso. Uccisa einaiper nascondere il corpo, questa è stata la terribile fine di, imprenditrice di Laureana di Borrello – provincia calabra – L'articolo proviene da Leggilo.org.

