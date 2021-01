Live Crotone-Roma | 0-0 Formazioni | Fonseca con Perez e Cristante Stroppa lancia Simy

Inter : ?? | FOTOGALLERY Il racconto per immagini della nostra prima vittoria nel nuovo anno ?? Qui la gallery completa ??… - forzaroma : 5' - Crotone in avanti: Molina per Pereira, che però non aggancia bene il pallone #CrotoneRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - forzaroma : 2' - Ancora pressing alto, stavolta di Karsdorp. Rimessa laterale in favore del Crotone #CrotoneRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - corgiallorosso : LIVE Crotone-Roma 0-0 – Squadre in campo, si parte - forzaroma : 1' - SI PARTE! Il calcio d'inizio è del Crotone! #CrotoneRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Live Crotone

FC Crotone vs AS Roma live streaming preview. I Pitagorici welcome AS Roma to the Stadio Ezio Scida on Wednesday for this Serie A match. Crotone come into the match on a run of 2 ...Crotone-Roma è una partita del 16° turno della Serie A 20120/2021. La sfida tra i calabresi di Giovanni Stroppa e i capitolini di Paulo Fonseca si gioca mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio Ezio Scida ...