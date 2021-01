L'Inter cade a genova dopo otto vittorie. Successi per Roma, Lazio e Sassuolo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - dopo otto vittorie consecutive si ferma a Marassi la rincorsa dell'Inter alla vetta della Serie A. La squadra di Antonio Conte viene sconfitta per 1-2 da una Sampdoria cinica e capace di sfruttare le occasioni concesse dagli avversari. Il gol del vantaggio blucerchiato è stato siglato da Antonio Candreva, ex nerazzurro, su calcio di rigore al 23' del primo tempo mentre il raddoppio è arrivato quindici minuti dopo grazie all'attaccante spagnolo-senegalese Keita Baldè, lesto a trasformare un preciso assist del centrocampista danese Damsgaard. Inutile il gol del difensore olandese De Vrij, primo e inutile tassello di una rimonta rimasta incompleta, forse anche per un campo in pessime condizioni. Il momento clou della partita pero' si registra al dodicesimo minuto di gioco, sullo 0-0, quando ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI -consecutive si ferma a Marassi la rincorsa dell'alla vetta della Serie A. La squadra di Antonio Conte viene sconfitta per 1-2 da una Sampdoria cinica e capace di sfruttare le occasioni concesse dagli avversari. Il gol del vantaggio blucerchiato è stato siglato da Antonio Candreva, ex nerazzurro, su calcio di rigore al 23' del primo tempo mentre il raddoppio è arrivato quindici minutigrazie all'attaccante spagnolo-senegalese Keita Baldè, lesto a trasformare un preciso assist del centrocampista danese Damsgaard. Inutile il gol del difensore olandese De Vrij, primo e inutile tassello di una rimonta rimasta incompleta, forse anche per un campo in pessime condizioni. Il momento clou della partita pero' si registra al dodicesimo minuto di gioco, sullo 0-0, quando ...

