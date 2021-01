L'Ema approva il vaccino Moderna Ue: 'È sicuro, subito in commercio' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L' Agenzia europea del farmaco ( Ema ) ha dato l'ok al anti-Covid di . Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Lo scorso 21 dicembre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L' Agenzia europea del farmaco ( Ema ) ha dato l'ok al anti-Covid di . Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondoche riceve il via libera da parte dell'agenzia. Lo scorso 21 dicembre ...

ilfoglio_it : 'Soddisfa gli standard europei', ha scritto l'#Ema in una nota. È il secondo dopo quello di Pfizer-BioNTech, già in… - DolfiMarco : L’EMA approva il #vaccino di #Moderna. Domani l’AIFA opererà in riunione per il via libera all’utilizzo nel nostro… - IamBerry29 : L'EMA approva il vaccino Moderna. Presto le dosi arriveranno in tutta Europa #Covid19 #vaccine - BasicLifeSupp : Covid. Ema approva anche il vaccino di Moderna: “Efficacia provata del 94,1%” - messveneto : Coronavirus, l’Ema approva il vaccino Moderna: “Soddisfa gli standard Ue”: Il comitato ha valutato accuratamente i… -