Le pagelle del Benevento – Schiattarella inventa calcio, Tuia si prende una rivincita (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCagliari – Il Benevento si regala un’altra trasferta da sogno, espugna la Sardegna Arena e allunga il divario sulle inseguitrici. Le pagelle dei giallorossi dopo il 2-1 di Cagliari: Montipò 6,5: Inizia con un brivido, uscendo in leggero ritardo su Pavoletti che lo travolge. Chiude con una parata complessa perché improvvisa. Improta 7: Quanta dedizione nell’animo di questo ragazzo. Adempie a ogni compito con ordine, fa avanti e indietro sulla corsia sinistra e serve anche un assist. Applausi. Tuia 7,5: La prestazione col Milan è un lontano ricordo sgretolato dall’incornata che vale tre punti. Poi abbassa la saracinesca con Glik e Barba, reggendo ai dolori fisici nel finale da ultimo baluardo. Perfetto. (45’st Maggio s.v.: un rientro che fa piacere) Glik 7: Pavoletti è un osso duro ma col passare dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCagliari – Ilsi regala un’altra trasferta da sogno, espugna la Sardegna Arena e allunga il divario sulle inseguitrici. Ledei giallorossi dopo il 2-1 di Cagliari: Montipò 6,5: Inizia con un brivido, uscendo in leggero ritardo su Pavoletti che lo travolge. Chiude con una parata complessa perché improvvisa. Improta 7: Quanta dedizione nell’animo di questo ragazzo. Adempie a ogni compito con ordine, fa avanti e indietro sulla corsia sinistra e serve anche un assist. Applausi.7,5: La prestazione col Milan è un lontano ricordo sgretolato dall’incornata che vale tre punti. Poi abbassa la saracinesca con Glik e Barba, reggendo ai dolori fisici nel finale da ultimo baluardo. Perfetto. (45’st Maggio s.v.: un rientro che fa piacere) Glik 7: Pavoletti è un osso duro ma col passare dei ...

