Juventus-Fiorentina, Finale Supercoppa Italiana calcio femminile: data, programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Juventus e Fiorentina si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. Le bianconere hanno sconfitto la Roma per 2-1 dopo i tempi supplementari, mentre le viola hanno avuto la meglio sul Milan per 2-1 al termine dei 90 minuti regolamentari. L'esito delle due semifinali, giocate il giorno dell'Epifania a Chiavari, ha così definito quali saranno le due formazioni che si contenderanno il primo trofeo stagionale. Si tratta di una grande classica del calcio femminile nelle ultime stagioni: le ultime Campionesse d'Italia partiranno con i favori del pronostico, ma le toscane hanno tutte le carte in regola per centrare il colpaccio. L'appuntamento è per domenica 10 gennaio (ore 12.30), sempre a Chiavari.

