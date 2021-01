Il logo Puma sulla cocaina | sequestrati oltre due chili di droga dalla polizia | il pusher in carcere

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) PORTO SAN GIORGIO - Arrestato condi. Ora il corriere è ina Fermo. Il blitz delladurante il controllo di un'auto condotta da un trentenne straniero residente in ...

il_shopping : '?? PUMA Ess Logo Tee B, Maglietta Unisex – Bambini, Grigio (Medium Grey Heather), 128 ?? Descrizione: Una buona T-… - ILRisparmione : Da' un'occhiata a 'Puma Ess Logo Tee W, Maglietta Donna, Bianco (White), XS'da PUMA - BernierNichola1 : @leb4 @Mo097 @Jefffillionfun Il pointe le logo de Puma maudit capitaliste !!! -

Ultime Notizie dalla rete : logo Puma

Corriere Adriatico

3' di lettura 06/01/2021 - Proseguono senza sosta i servizi interforze di controllo del territorio disposti dal Questore di Fermo per la verifica del rispetto delle disposizioni relative al contenimen ...SEQUESTRO - Il valore all’ingrosso della droga sequestrata è superiore a novantamila euro mentre al dettaglio, cioè tagliata e suddivisa in dosi per lo spaccio è di circa duecentoventimila euro. Un fi ...